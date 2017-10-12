Володин призвал не торопиться с решением по криптовалютам
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что при разработке стандартов регулирования оборота криптовалюты нельзя руководствоваться исключительно запретительными мерами. Он призвал изучить мировой опыт, сообщает телеканал «Россия 24».
Володин признал, что в первую очередь надо думать о защите граждан от мошеннических схем и об устойчивости национальной валюты. В то же время, по мнению спикера Думы, необходимо оценить преимущества биткойнов: тщательно изучить всю информацию, и только после этого принимать взвешенное эффективное решение.
Напомним, 11 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что законы по регулированию эмиссий и обращению криптовалют в России могут быть выработаны до конца года. Кроме того, будет введено ограничение на сумму покупки биткойнов. Предельные границы пока не определены.
Днем ранее, 10 октября, ЦБ сообщил об обнаружении в поведении участников торгов криптовалютами признаков финансовой пирамиды. Первый заместитель председателя Банка РФ Сергей Швецов рассказал о большом количестве сигналов со стороны финансового рынка.