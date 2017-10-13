Главу Amazon Studios отправили в отпуск из-за домогательств

Руководитель теле- и киностудии Amazon Studios Рой Прайс временно отстранен от работы в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и злоупотреблении должностным положением, передает «Интерфакс».

«Рой Прайс с этого момента находится в отпуске», — цитирует Wall Street Journal представителя компании Крейга Бермана, отказавшись ответить на вопрос журналистов о причинах такого решения руководства.

Тем не менее, у американских СМИ не возникло сомнений в том, что отстранение Прайса непосредственно связано с тесными деловыми контактами между ним и оказавшимся в центре секс-скандала продюсером Харви Вайнштейном.

Кроме того, самого главу Amazon Studios тоже обвинили в сексуальных домогательствах — такое заявление сделала продюсер сериала Amazon «Человек в высоком замке» Айза Дик Хэккет. По ее словам, два года назад ей пришлось подать жалобу и инициировать корпоративный процесс, потому что другого способа пресечь приставания Прайса она якобы не нашла. «Было бы чудесно, если бы компании подавали пример, бескомпромиссно порицая домогательства», — цитирует ее WSJ.

Вопрос о сотрудничестве Amazon с обвиняемым в «серийных» сексуальных домогательствах Вайнштейном, а также о тесных деловых связях, которые поддерживали топ-менеджеры с ним и его компанией Weinstein Co., поставила актриса Роуз Макгоуэн — одна из многочисленных «обитательниц» Голливуда, решивших изобличить продюсера.

Напомним, Вайнштейна уволили из его же собственной компании, которую они создали вместе с братом — хотя его контракт, как сегодня выяснилось, предусматривал подобные скандальные ситуации и предполагал в таких случаях выплату определенной неустойки с его стороны без каких-либо дополнительных претензий.

С Amazon Studios Вайнштейн был связан тесным сотрудничеством, в частности, в работе над созданием двух сериалов. Кроме того, невеста Прайса Лайла Файнберг является автором сценария, который приобрела Weinstein Co. — после того, как сам Прайс попытался навязать его собственному руководству, но не сумел из-за «конфликта интересов».