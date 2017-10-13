Гендиректором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции

Экс-министр культуры Франции Одри Азуле избрана гендиректором ЮНЕСКО. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе голосования за Азуле отдали свои голоса 30 из 58 членов Исполнительного совета организации. Для избрания ей было необходимо набрать не менее 30 голосов.

«Мой первый приоритет в ЮНЕСКО — восстановить доверие к нашей институции, не только среди стран-членов, но и перед лицом мира, общественного мнения и гражданского общества», — сказала Азуле в своей речи после голосования.

Стоит отметить, что за пост также боролся дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, он получил 28 голосов.

До Азуле пост директора ЮНЕСКО с 2009 года занимала представитель Болгарии Ирина Бокова.