Бастрыкин предложил критику его сотрудников поработать в Чечне

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин своим критикам предлагает поработать в управлении СК по Чеченской республике. Об этом рассказал «Дождю» адвокат Александр Молохов, присутствовавший на конференции «Следствие в России: три века в поисках концепции», приуроченной к юбилею следственных органов.

На закрытом мероприятии Александра Бастрыкина обвинили в том, что в его ведомстве работают «опричники и монстры». Получив от оппонента положительный ответ на вопрос, работает ли он в правоохранительных органах, глава СКР предложил ему завтра же занять вакантную должность руководителя управления Следственного комитета по Чечне. Бастрыкин посоветовал критику стать руководителем управления Следственного комитета, и реализовать свои идеи на практике.

«Хоть завтра готов вас назначить к Рамзану Ахматовичу [Кадырову], посмотрим, что вы сможете сделать», — приводит Молохов ответ Бастрыкина.

Как уточняет «Дождь», пост главы управления СК по Чечне с 2013 года является вакантным. Предыдущий руководитель Сергей Бобров ушел с должности «по собственному желанию» через восемь месяцев после начала работы. Некоторые издания писали, что Бобров активно занимался раскрытием уголовных дел, но перед его отставкой случился конфликт с тогдашним руководителем администрации главы Чечни Магомедом Даудовым.