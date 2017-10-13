Берлин назвал решение США и Израиля выйти из ЮНЕСКО неверным сигналом

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин сожалеет о выходе США и Израиля из ЮНЕСКО. Как сообщает РИА Новости, он назвал это решение неверным сигналом.

«Мы считаем анонсированный вчера выход США и Израиля из ЮНЕСКО очень прискорбным. С нашей точки зрения, эти заявления подают неверный сигнал. Что касается целей ЮНЕСКО, то организация выступает на международном уровне за мир, понимание… Международная культурная политика играет важную роль в свете того, что во многих вооруженных конфликтах культурные ценности становятся целью», — сказал Зайберт. Он также подчеркнул, что немецкое правительство критически относится к политизации важной работы некоторых членов ЮНЕСКО.

12 октября Госдеп США заявил о выходе страны из ЮНЕСКО до 1 января 2018 года. Решение объяснялось задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы ЮНЕСКО и его «антиизраильской предвзятостью».

Почти сразу после этой информации о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение США «смелым и верным в плане морали». Он также обвинил ЮНЕСКО в искажении истории, назвав действия организации театром абсурда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение США покинуть ЮНЕСКО вызывает печаль. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов назвал задолженность по членским взносам «странной и явно лицемерной причиной».