ЦБ РФ определил свое участие в спасении Бинбанка

Центральный банк России обнародовал утвержденный им план участия в мероприятиях по предотвращению банкротства Бинбанка. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора сообщении под заголовком «О реализации мер по повышению финансовой устойчивости ПАО "Бинбанк"».

Надо отметить, что информацию ЦБ РФ предоставил крайне скудную: из мер против банкротства указанного банка названы только докапитализация и «предоставление средств на поддержание ликвидности». Последнее, пояснили в Центробанке, должно повысить финансовую устойчивость Бинбанка и «будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации».

Никаких конкретных деталей плана по спасению банка от банкротства, включая объем докапитализации и средств, которые ЦБ РФ намеревается выделить на поддержание ликвидности.

Однако накануне Банк России объявил, что затраты на санацию группы Бинбанка (он сам, Рост банк, «Бинбанк диджитал» и «Уралприватбанк») оцениваются экспертами регулятора в размере 350-370 млрд рублей.

О своем решении начать финансовое оздоровление группы Бинбанка ЦБ РФ объявил еще 21 сентября. Тогда же стало известно, что этот процесс будет проходить с привлечением Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России для санации банка «Открытие».

Владельцы Бинбанка, как сообщили в ЦБ РФ, «содействуют передаче свободных от залога активов в ряде отраслей», список которых будет утвержден временной администрацией по итогам ее работы.