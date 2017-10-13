Курс биткоина превысил 5600 долларов

13 октября курс криптовалюты Bitcoin превысил от метку 5,6 тыс. долларов. По данным CoinDesk на 12:00 мск биткоин стоил 5656,71 доллара США.

Утром того же дня стоимость валюты достигала 5855 долларов, однако затем она подешевела.

По данным CoinDesk, за прошедшую неделю курс биткойна вырос почти на 1250 долларов. Как сообщает CNBC, за год он увеличился более чем на 480%. Столь резкий рост аналитики связывают с предположениями, что Китай готов отменить запрет на оборот криптовалюты внутри страны. После того, как стало известно о запрете, биткойн подешевел за две недели почти на две тысячи долларов.

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюта поставила 13 августа — ее цена достигла 4057,55 доллара за единицу.

10 октября Банк России объявил о том, что обнаружил признаки финансовой пирамиды в поведении участников торгов криптовалютами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не торопиться при разработке стандартов регулирования оборота криптовалюты, а принять взвешенное продуманное решение