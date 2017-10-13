Эрдоган намекнул на покупку российских С-500 вслед за С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что проблем со сделкой по поставке Анкаре российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не существует — и более того, есть планы по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.

«На первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе мы сделаем к этому шаги. Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым Путиным на С-400, будем вести речь о С-500», — заявил Эрдоган на борту самолета, когда возвращался в Турцию из Сербии, которую посещал с официальным визитом. Его слова передал телеканал Haberturk и цитирует «Газета.Ру».

Особое внимание турецкий президент обратил на зенитные ракетные системы Patriot американского производства, которые ранее были поставлены Анкаре Пентагоном в рамках военного сотрудничества. По словам Эрдогана, «Патриоты» выходят из обращения по всему миру, поэтому, отказываясь от их использования, Турция всего лишь следует общемировой тенденции.

Напомним, ранее турецкие власти давали понять, что рассчитывают в рамках сделки по приобретению российских С-400 открыть у себя совместное производство этого вида вооружений, — и, соответственно, хотели получить доступ к внутренним системам ЗРК. Российская сторона отказалась выполнить эту просьбу, и СМИ утверждали, что это может привести чуть ли не к срыву договоренности, даже несмотря на уже внесенную Анкарой предоплату.