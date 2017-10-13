Треть россиян узнали о существовании Каталонии из опроса ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный социологический опрос, попытавшись выяснить, что жителям России известно о Каталонии, состоявшемся там референдуме по вопросу объявления независимости от Испании и последовавшем заявлении главы региона Карлеса Пучдемона.

Оказалось, что треть (29%) респондентов вообще никогда — до звонка социологов — не слышали о существовании Каталонии, 15% слышали только название, четверть (26%) не смогли вообще ничего ответить, 6% назвали ее отдельной страной, а 5% «вписали» в состав Италии.

Однако 63% опрошенных знают, что Каталония является частью Испании, а примерно каждый пятый из них (18%) даже смог сообщить социологам о желании каталонцев отделиться. Правда, половина (52%) понятия не имеют о причинах, породивших это желание, и даже не смогли высказать ни одного предположения на этот счет, а остальные полагают, что «их не устраивает налоговая политика властей, не нравится отдавать большую часть прибыли» — ну или они «просто хотят стать независимыми».

При этом 44% респондентов назвали «каталонский конфликт» важным для России (из них больше половины составляют люди от 60 лет и старше) и почти столько же придерживаются противоположного мнения (в их числе, наоборот, преобладают более молодые участники опроса), а 68% посоветовали Москве придерживаться нейтралитета.

Что касается состоявшегося в регионе референдума, о его итогах ничего не знают больше половины (58%) респондентов, но около трети (36%) в курсе победы сторонников независимости и 14% их поддерживают. В пользу правительства Испании высказались только 5% участников опроса, а 13% не нашлись с ответом.