Житель Чечни пожаловался Москальковой на преследования за ориентацию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась с просьбой о начале проверки жалобы человека, утверждающего, что он стал жертвой преследований за гомосексуальную ориентацию в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Один человек ко мне обратился с этой ориентацией. Я со своей стороны направила обращение в следственные органы, и следственные органы работают в этом направлении», - сказала Москалькова. Она уточнила, что полный объем информации будет предоставлен после окончания следствия.

Татьяна Москалькова добавила, что ранее она не получила подтверждений внесудебным казням, которым якобы подверглись в Чечне люди гомосексуальной ориентации. Однако она выразила твердое намерение проверить сведения о попытках использовать слухи о преследованиях по признаку принадлежности к ЛГБТ для получения статуса беженца за рубежом. Москалькова утверждает, что узнала об этом от самих представителей ЛГБТ.

В сентябре 2017 года Москалькова сообщала, что побывала в Чечне, чтобы проверить опубликованную некоторыми СМИ информацию о пытках и убийствах граждан Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Омбундсмен сообщила, что из списка в 31 человек два оказались живы, двое умерли своей смертью, и трое погибли во время боестолкновений 18 декабря.