«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» вернула в прокат фильм «Матильда». Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу сети.

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» позволили руководству объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. В объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России», — сообщила пресс-служба.

Генеральный директор объединенной киносети Роман Линин сообщил RNS, что кинотеатры перестали получать письма с угрозами. Он поблагодарил правоохранительные органы за уверенность в безопасности зрителей, а именно эта причина ранее заставила сеть отказаться от проката скандального фильма.

В сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» входят 75 кинотеатров в 28 городах России, в активе – 624 зала. Ее руководство завило об отказе от проката «Матильды» после угроз представителей организации «Христианское государство», пообещавших поджечь кинозалы.