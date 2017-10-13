Банк Украины запретил 200-рублевые купюры

Руководство Национального банка Украины объявило, что кредитным организациям в стране запрещено работать с 200-рублевыми купюрами, на которых изображен Крым — Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям в Севастополе.

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, уточняется, что запрет распространяется на «операции купли/продажи наличной иностранной валюты между банками», а также «кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами Центрального банка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и всех других объектов» в Крыму. Кроме того, 200-рублевые купюры запрещено переводить через Укрпочту.

Это решение в Нацбанке Украины обосновали стремлением защитить «суверенитет и территориальную целостность» страны, а также рядом действующих на ее территории законов (ссылки на них содержатся в сообщении пресс-службы регулятора.

Напомним, две новых рублевых купюры — достоинством 200 и 2000 рублей — были введены в обращение накануне, их представила на пресс-конференции сама глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям в Севастополе были выбраны для изображения на 200-рублевой купюре в ходе всероссийского голосования, которое проводилось в 2016 году.