13 октября 2017, 19:11
Турция ввела запрет на прием судов из Крыма
Турция не будет принимать суда из крымских портов, заявил представитель палаты судоходства Союза палат и бирж Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предписание уже поступило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса.
«Порты в Крыму работают, совершаются неофициальные отгрузки, сведения об этом просачиваются, и чтобы предотвратить подобные инциденты, было принято такое решение», — отметил представитель Союза.
Он, однако, уточнил, что данная мера никак не связана с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.
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