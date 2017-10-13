Турция ввела запрет на прием судов из Крыма

Турция не будет принимать суда из крымских портов, заявил представитель палаты судоходства Союза палат и бирж Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предписание уже поступило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса.

«Порты в Крыму работают, совершаются неофициальные отгрузки, сведения об этом просачиваются, и чтобы предотвратить подобные инциденты, было принято такое решение», — отметил представитель Союза.

Он, однако, уточнил, что данная мера никак не связана с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.