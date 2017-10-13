NASA заявило о рекордном росте углекислого газа на Земле из-за Эль-Ниньо

Эксперты NASA, проанализировав данные из космоса, заявили, что в последние годы из-за повышения температур в водах Тихого океана ускорилось производство углекислого газа. Ежегодный прирост стал максимальным за, минимум, две тысячи лет. Агентство опубликовало пресс-релиз у себя на сайте.

Данные для NASA собирала Орбитальная углеродная обсерватория, запущенная в 2014 году с целью исследования содержания углекислого газа в атмосфере. Выяснилось, что около 80 процентов газа было выделено в тропических лесах Южной Америки, Африки и Индонезии.

Причиной выделения газа стали естественные процессы, в частности, течение Эль-Ниньо – явление, приводящее к колебаниям температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане близ экватора. Течение спровоцировало масштабную засуху, в частности, в Южной Америке и Африке, где зафиксировали рост лесных пожаров и ускоренное разложение погибших деревьев. Эти процессы и привели к повышению выбросов углекислого газа.

В целом же, среднегодовые значения углекислого газа постоянно растут с начала 19 века, если тогда в атмосфере Земли было 595 гигатонн углекислого газа, то сегодня количество выросло до 850 гигатонн.