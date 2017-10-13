Эксперты назвали бесполезными 70% госрасходов

Эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовили заключение на проект федерального бюджета 2018-202 годов. Долю бесполезных расходов на следующие три года они оценили в 70%, пишет РБК со ссылкой на документ.

В первую очередь, заключение касается расходов на оборону и социальную политику. Эксперты отнесли к условно непроизводительным расходам, не приносящим вклада в экономику России, национальную оборону и безопасность, социальную политику и обслуживание госдолга. Их доля составит примерно 71% расходов. К производительным расходам относят инвестиции в жилищное строительство, национальную экономику, а также в человеческий капитал в разделах образование, наука и здравоохранение. В общей структуре расходов они занимают около 22%.

Эксперты заявили, что по итогам следующих трех лет общий объем расходов бюджета, при условии целевой инфляции четыре процента в год, снизится в реальном выражении более чем на девять процентов. Лидерами по сокращению станут национальные экономика и оборона, социальная политика и общегосударственные расходы. Уровень затрат на образование и здравоохранение снизится ниже уровня 2017 года на 5,5% и 3,6: соответственно.

В заключении экспертов отмечается, что этот факт является отрицательным вкладом в политику стимулирования конечного спроса в экономике и роста инвестиционной активности. Тем более, что снизится финансирование фундаментальных исследований, способных сократить зависимость России от конъюнктурных факторов и повысить ее роль в глобальной экономике.

Эксперты отметили необходимость увеличения расходов на развитие человеческого капитала. Близкую точку зрения ранее высказывал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.