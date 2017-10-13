Свидетель по делу Улюкаева устроился в бывший банк РПЦ

Генерал ФСБ Олег Феоктистов — «инициатор дела Улюкаева» по версии СМИ и один из главных свидетелей на судебном процессе против экс-главы Минэкономразвития — устроился работать в банк «Пересвет», долей в котором ранее владела Русская православная церковь, пишет РБК. В настоящее время в банке идет санация, которую проводит Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

По словам источников РБК, Феоктистов занял пост советника главы банка по кадрам, который, возможно, является своего рода «прибавкой к пенсии», позволяющей не бросать «другие виды деятельности».

«Коммерсантъ» ранее писал, что Феоктистову прочили должность замглавы службы экономической безопасности ФСБ, но он ее не получил и, как сообщало в конце лета издание Republic, ожидает увольнения на пенсию. О том, что именно Феоктистов выступил инициатором возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития РФ, первой написала «Новая газета». Улюкаев, выступая в суде, обвинил Феоктистова в провокации к получению взятки, которое вменили экс-главе МЭР.

Напомним, в начале сентября активисты «Открытой России» отыскали в деревне Ябедино под Истрой частный дом, который, как они утверждают, принадлежит Феоктистову — «довольно скромный» по меркам генералов «такого масштаба» из силовых ведомств.