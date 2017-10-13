Парламент Грузии принял новую конституцию против воли президента

13 октября, несмотря на вето президента, на внеочередном заседании парламента Грузии была принята новая редакция Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители оппозиционных партий в голосовании не участвовали, но вывесили в зале заседаний плакат «Попранная ногами Конституция».

Президент Грузии Георгий Маргелашвили наложил на новую Конституцию вето, так как счел ее «неподготовленной», и не имеющей поддержки в обществе и оппозиции.

«Мы можем принять Конституцию, которая будет обладать поддержкой парламентской и непарламентской оппозиции, и проявим европейскую политическую культуру, к которой призывает нас Венецианская комиссия, и мы получим документ согласия», - уточнил он на специальном брифинге.

Новая Конституция вступит в силу через год, после избрания нового главы государства. Она существенно ограничивает полномочия президента и обеспечивает переход к парламентскому правлению.