Gett обвинил «Яндекс.Такси» в чтении данных на смартфонах клиентов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила жалобу от сервиса пассажирских перевозок Gett, который обвиняет своего конкурента «Яндекс.Такси» в слежке за информацией в памяти клиентских смартфонов, пишут «Ведомости».

Это открытие, как следует из жалобы, было совершено в процессе наблюдения за формированием цены на поездки с «Яндекс.Такси»: она, как утверждают представители Gett, оказывается ниже для обладателей тех смартфонов, на которых установлено приложение конкурента.

Информация об этой подозрительной закономерности сначала появилась в соцсетях, где ее обсуждали пользователи, это обсуждение заметили сотрудники Gett и решили проверить. В результате проверки подозрения подтвердились, заявил основатель компании Дэйв Вайсер. По его словам, «правило» снижения цены на поездки с «Яндекс.Такси» при наличии на смартфоне конкурирующего мобильного приложения срабатывает не всегда, а примерно в 60% случаев.

Придя к такому выводу, руководство Gett наняло для их дополнительной проверки независимых экспертов, которые подтвердили гипотезу. Какой ущерб мог быть нанесен компании предполагаемыми действиями конкурента, не уточняется. Представляющая Gett в России Алена Балакирева заявила, что расценивает их как признаки недобросовестной конкуренции и дискриминации пользователей.

В «Яндексе» опровергли выдвинутые конкурентами обвинение, заявив, что никакой слежки за содержимым сматрфонов клиентов не ведут.