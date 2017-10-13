Россияне сочли зарплату в 100 тысяч рублей вредным богатством

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел социологический опрос с целью выяснить, сколько денег среднестатистическому россиянину кажется достаточным зарабатывать в месяц. Оказалось, что это 50 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении итоги исследования.

Чтобы считаться богатым, россиянину хватит 100 тысяч рублей зарплаты в месяц, считают респонденты. Но они уверены, что такой уровень дохода только вредит человеку, поскольку «богатство способствует развитию худших человеческих качеств» (так полагают половина опрошенных).

Что характерно, 37% респондентов приписывают такое же негативное влияние бедности (ею, кстати, «страдают» 70% жителей страны, по мнению участников исследования). Еще 13% опрошенных придерживаются противоположного мнения — о том, что бедность, наоборот, идет моральному облику человека на пользу. А 37% считают, что она не оказывает никакого влияния.

Напомним, по данным Росстата на минувший июль средняя зарплата по стране составляла 38619 рублей, но от региона к региону показатели сильно разнятся: например, в Калмыкии зарабатывают в среднем 21,1 тыс. рублей, а на Чукотке — 91,1 тысячи. Средний прожиточный минимум на начало третьего квартала достиг 10329 рублей (соответствующее решение было принято правительством РФ), для трудоспособного населения он составляет 11163 рублей.