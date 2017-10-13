Контракт Вайнштейна содержал прайс-лист на сексуальные домогательства

В контракте Харви Вайнштейна с компанией The Weinstein Company обнаружен прайс-лист со штрафами за сексуальные домогательства. Об этом сообщает TMZ.

В контракте говорится, что если вследствие некорректного поведения Вайнштейна будет возбужден судебный иск, в первом случае он выплатит компании штраф размером 250 тысяч долларов. За повторный проступок — 500 тысяч долларов, 750 тысяч долларов за третий случай и по миллиону долларов за каждый последующий. В случае выплаты штрафа компания The Weinstein Company обязалась его не увольнять. Получается, что Вайнштейн мог снова и снова позволять себе сексуальные домогательства, если выплачивал оговоренные в контракте деньги.

Издание отмечает, что в таком случае Харви Вайнштейна уволили незаконно. В соответствии с контрактом, совет директоров компании мог избавиться от него только в случае, если бы его официально обвинили в сексуальных домогательствах или признали виновным. Сам Харви утверждает, что невиновен, а заявления десятков актрис были подстроены его братом Бобом, который жаждет заполучить полный контроль над компанией.

12 октября стало известно, что жена Харви Вайнштейна решили с ним развестись после обвинений актрис Азии Ардженто и Люси Эванс в изнасиловании. Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу признались, что продюсер к ним приставал.