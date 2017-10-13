13 октября 2017, 15:08
Кремль заявил о важном выступлении Путина на Валдайском форуме
Президент Владимир Путин произнесет очень важную речь на пленарном заседании Валдайского клуба, которое состоится на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», — отметил он.
По словам Пескова, ежегодное выступление Путина на этом форуме является традицией, которую он намерен соблюсти и в этом году.
«Сейчас он как раз работает над своим выступлением», — добавил тот.
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