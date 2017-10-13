Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности

Главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента здравоохранения.

«Кильдюшов обратился в департамент здравоохранения Москвы с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено», — сказал сотрудник пресс-службы, и подчеркнул, что чиновник больше не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом департамента.

Сам Кильдюшов от комментариев отказался.

Ранее СМИ сообщали, что в начале октября состоялись обыски в некоторых столичных моргах. Источники изданий утверждают, что Кильдюшов ушел из-за уголовного дела по обвинению в халатности, возбужденного в отношении некоторых руководителей БЮРО СМЭ. Причиной стало заражение туберкулезом 12 работников моргов из-за отсутствия в помещении вентиляции.