В Тверской области сотрудники ЖКХ по подложным документам убили 205 собак

Сотрудники ЖКХ поселка Рамешки Тверской области обвиняются в жестоком обращении с животными. Как сообщает «Медуза», СК возбудил уголовное дело по факту умерщвления 205 собак.

Следователи предполагают, что с 1 марта по 2 сентября 2017 года они отлавливали бездомных собак. Однако сотрудники поселкового предприятия ЖКХ «умышленно не выполняли обязательства по содержанию», из-за чего собаки болели и умирали.

По версии следствия, для извлечения прибыли работники ЖКХ вступили в сговор с местной станцией по борьбе с болезнями животных. Там они получали медицинские заключения, которые позволяли умертвить собак.

Следственные действия продолжаются, но о задержании сотрудников «ЖКХ-Регион» или надзорной станции пока ничего неизвестно.