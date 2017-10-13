Трамп объяснил ввод санкций против иранских «стражей»

Соединенные Штаты вводят санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и еще трех иранских организаций, которые подозревают в «финансировании терроризма». «Мы предпримем ряд важнейших шагов для противостояния враждебным действиям Ирана и чтобы убедиться в том, что Иран никогда — и я повторяю: никогда! — не заполучил ядерное оружие», — цитирует ТАСС президента США Дональда Трампа.

По его словам, санкции в отношении органов государственной власти Ирана будут вводиться и далее, если это потребуется в целях, преследуемых Соединенными Штатами.

Первым о внесении «стражей» в санкционный список объявило американское министерство финансов. В опубликованном ведомством заявлении были упомянуты четыре иранские компании, которые связаны «с машиностроением, экспортом и импортом».

Трамп обвинил правительство исламской республики в спонсировании терроризма и содействии ряду крупных террористических группировок, в числе которых назвал запрещенную в РФ «Аль-Каиду», а также «Талибан», «Хезболлу» и ХАМАС.

Напомним, несколько дней назад американский лидер обвинил Тегеран в финансировании ядерной программы КНДР путем поддерживания торговых отношений с республикой в обход санкций, установленных Советом безопасности ООН. «Я уверен в том, что они финансируют Северную Корею, торгуют с Северной Кореей, ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо», — возмутился Трамп, добавив, что хотя этот вопрос не затрагивается условиями «ядерной сделки» с Ираном, он сам считает необходимым все равно его поднять.