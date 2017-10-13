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13 октября 2017, 00:06
Мемория

Мемория. Глеб Максимов

Глеб Максимов, конструктор
Глеб Максимов, конструктор

13 октября 1926 года родился конструктор Глеб Максимов, создатель первого в мире искусственного спутника Земли.

Личное дело

Глеб Юрьевич Максимов (1926 – 2001) родился в Уфе, с 1930-х годов, после ареста отца, жил с матерью в Москве, где она работала во Всесоюзной книжной палате. После окончания школы поступил в Московский авиационный институт. Во время учебы был участником стратосферного студенческого кружка, созданного его сокурсником Яном Колтуновым. После окончания института в 1949 году Максимов и Колтунов были приняты на работу в располагавшийся в подмосковном Болшеве НИИ-4 Министерства обороны, в группу Михаила Тихонравова, занимавшуюся разработкой многоступенчатых ракет, а в дальнейшем – и космических аппаратов.

Один из докладов молодого конструктора привлек внимание Сергея Королева, и тот в 1956 году добился перевода Глеба Максимова к себе в ОКБ-1. К Королеву перешел и непосредственный начальник Максимова Михаил Тихонравов, ставший начальником отдела. Сразу после прихода в конструкторское бюро Королева Глеб Максимов включился в работу по подготовке запуска первого искусственного спутника Земли. Он отвечал за конструкцию аппарата и систему ориентации на орбите. В числе разработчиков «Спутника» Глеб Максимов стал лауреатом Ленинской премии. За первым спутником последовали разработки новых околоземных спутников, а также космических аппаратов серии «Луна». За создание автоматической станции «Луна-3» Глеб Максимов получил государственную премию СССР.

Для автоматической межпланетной станции «Луна-9» коллектив под руководством Максимова работал над созданием системы мягкой посадки (программа «Е-6»). 3 февраля 1966 года аппарат «Луна-9» впервые в истории освоения космоса совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Масса спускаемого аппарата составила сто килограммов.

 
Глеб Максимов

С начала 1960-х годов Глеб Максимов и возглавляемая им группа конструкторов работали над проектами автоматических космических аппаратов для исследования ближайших к Земле планет. Ими были подготовлены аппараты серий «Марс» и «Венера». Особым проектом был тяжелый межпланетный корабль, предназначавшийся для пилотируемого полета к Марсу. Полет должен был состояться 8 июня 1971 года во время великого противостояния Земли и Марса. Расчетной датой возвращения марсианской экспедиции было 10 июля 1974 года. Корабль длиной 12 метров, диаметром до 6 метров и весом 75 тонн состоял из четырех отсеков: жилого, рабочего (со шлюзом для выхода в открытый космос), биологического и агрегатного. В состав комплекса также входили спускаемый аппарат и корректирующая двигательная установка. Подготовка к полету велась с 1960 года, уже была подготовлена полная проектная документация и сооружены наземные модули корабля, но во второй половине 60-х проект был отменен.

Спустя некоторое время после смерти Сергея Королева в 1968 году Глеб Максимов с группой сотрудников переходит в Институт космических исследований. Там группа Максимова занималась конструкторскими работами по проектированию автоматических аппаратов для исследования Луны, Марса, Венеры и Юпитера. Среди подготовленных Максимовым работ был проект «Венера длительная», в котором за счет улучшение систем термозащиты и терморегулирования спускаемого аппарата срок его работы на поверхности Венеры можно было продлить до десяти суток. Но так как у института не было собственной производственной базы эти проекты ложились «в стол». В связи с этим в 1977 году Максимов с частью своего коллектива перешел в ВНИИ электромеханики, где работал над конструированием спутников.

Умер Глеб Максимов в Москве  26 августа 2001 года.

 

Чем знаменит

Выдающийся конструктор космической техники, создатель первого искусственного спутника Земли, а также многих других спутников и автоматических межпланетных аппаратов, основатель конструкторской школы. Лишь небольшое число проектов Глеба Максимова в итоге было реализовано, но и этого более чем достаточно для выдающегося вклада в исследования космоса. А ряд неосуществленных проектов Максимова не потерял актуальности и сейчас.

 

О чем надо знать

Конструкция «Спутника-1» отличалась высокой компактностью. Его корпус был заключен в две полусферы диаметром 58 сантиметров. Внутри располагались серебряно-цинковые аккумуляторы, радиопередающее устройство, вентилятор, термореле и воздуховод системы терморегулирования, коммутирующее устройство бортовой электроавтоматики, датчики температуры и давления. Спутник был снабжен двумя антеннами, каждая состояла из двух плеч-штырей длиной по 2,4 и по 2,9 метра. Плечи антенн разводились при помощи специального пружинного механизма после отделения спутника от ракеты-носителя, так, чтобы угол между ними составлял 70 градусов, что обеспечивало равномерное радиоизлучение во всех направлениях. Передача сигналов первого спутника шла  на двух частотах: 20,005 и 40,002 МГц. Приём сигналов спутника уверенно осуществлялся с помощью обычной радиолюбительской аппаратуры на расстоянии до двух–трех тысяч километров, были зафиксированы случаи сверхдальнего приёма на расстояниях до 10 тысяч километров. Масса аппарата составляла 83,6 килограмма, из которых 50 килограммов приходилось на аккумуляторы.

 

Прямая речь

«Параллельно с развитием космической техники появляются и развиваются новые разделы науки и техники: теория полета, теория управления движением центра масс, теория и средства управления ориентацией, теория навигации, магнитные системы управления и др. Однако почти отсутствуют работы, посвященные созданию космического аппарата как единого целого, в котором функционирование почти любой системы или прибора зависит от работы других систем, приборов и конструкции аппарата. <…> Настоящая книга представляет собой попытку комплексного изложения основных вопросов разработки автоматических космических аппаратов. В соответствии с этим в ней наибольшее внимание уделено связям между параметрами отдельных служебных систем, траекторией полета, конструкцией и программой работы. Кроме того, в книге рассмотрены некоторые проблемы управления космическими аппаратами в полете, понятия о логике работы и логике взаимодействия бортовых систем и приборов, поскольку этим вопросам, по мнению автора, не уделено должного внимания в существующих работах».
Из предисловия Глеба Максимова к написанному им учебнику

Возглавил группу проектантов аппаратов выдающийся конструктор Глеб Юрьевич Максимов, с которым мне потом довелось работать много лет, когда он руководил всеми работами по этим проектам, и потом, через 15 лет, когда он уже работал у нас в ИКИ. Я никогда, ни до, ни после, не встречал столь талантливого и широко образованного конструктора, знавшего весь сложный космический аппарат и всю систему приема информации в Центре дальней космической связи в Крыму. Работать с ним и с его сотрудниками (Н.Г. Кулешовой и др.) было очень приятно и увлекательно».
Из воспоминаний В. Г. Курта

«Глеб Максимов — большая умница, интеллигент. Очки, которые он носил постоянно, придавали ему строгий вид, хотя в жизни он был добрым и мягким человеком. Он, как бог, знал все тонкости космической техники и был одинаково профессионально образован в других, необходимых для создания этой техники, областях. Г.Ю. Максимов обладал редким даром "на пальцах" объяснить сложнейшие процессы движения Солнца по эклиптике, или физику процессов, влияние которых надо было учитывать при проектировании аппарата. Он был предельно скромен и непременно смущался, если речь заходила о его персоне».
Из воспоминаний В. В. Еремина

«Мы [ядерщики] считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто, на порядок большее. Поразила огромная, видимая невооруженным глазом, техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело…»
Из воспоминаний А. Д. Сахарова об испытаниях ракеты Р-7, выведшей в космос первый спутник

«В королёвском КБ меня сразу приняли в Девятый отдел: уже ждали. Тихонравов пригласил к себе Глеба Максимова и меня и предложил нам самим выбрать направление работ: по автоматам к планетам или по пилотируемым аппаратам. Глеб выбрал автоматы (джентльмен!), а я - пилотируемые аппараты (не джентльмен!). Думаю, что сам процесс выбора не доставил Глебу радости. Наверное, он предпочел бы не делить империю на "восточную" и "западную". Но куда деваться? Оба направления, которые до этого числились за ним, были слишком масштабными и слишком разными, а группа его инженеров слишком малочисленной, да и империи-то на самом деле не существовало (надстройка из начальства уж очень была велика!). На его худом лице аскета не отразилось никаких эмоций, когда он выбрал «западную» империю. Этот тяжелый для него момент никак не повлиял на наши дальнейшие отношения. Они остались товарищескими, как и прежде, хотя общались мы редко и, как и прежде, достаточно "официозно". Талантливый и эрудированный инженер, он стал лидером работ по автоматическим аппаратам для исследования планет, успешно вел разработку "лунников", "венерианских" и "марсианских" автоматов вплоть до передачи их в конструкторское бюро Г.Н. Бабакина. Именно он является родоначальником этого направления космических работ в нашей стране и основным генератором идей этих машин».
Из воспоминаний Константина Феоктистова, руководителя группы конструкторов-проектировщиков космического корабля «Восток»

«Все наперебой говорили, вновь переживая пережитое, и только один человек не принимал участия во всеобщем веселье и угрюмостью своей резко контрастировал со всей праздничной обстановкой. Это был конструктор Глеб Максимов. Совсем молодым инженером пришел он в КБ Сергея Павловича Королева, принимал самое активное участие в создании первых лунников, а когда вся "межпланетная автоматика" перешла от Королева к Бабакину, Максимов тоже перешел в новое КБ.
- Ты что грустный такой? - спросил я Глеба.
- А вы все что такие веселые? - Он резко повернулся, обводя глазами наш стол. - Чему вы радуетесь? Неужели вы не понимаете, что сегодня мы осиротели в Солнечной системе? Все! Больше никаких надежд нет...»
Из воспоминаний Ярослава Голованова о посадке космического аппарата «Венера-4» на поверхность Венеры.

 

7 фактов о Глебе Максимове

  • По преданию, предком семьи Максимовых был принявший православие ордынский хан Максуд.
  • Дед Глеба Маскимова по отцовской линии – Николай – основал первое в Уфе издательство и первую книжную типографию
  • Дедом Глеба Максимова по материнской линии был Хаим Проппэн – выходец из фламандских евреев, офицер царской армии. Получив высочайшее разрешение выйти из черты оседлости, поселился в Туле под именем Иосифа Пропина, став владельцем первой в городе страховой компании.
  • Отец конструктора принадлежал к левым эсерам, был репрессирован в 1930-е годы и вышел на свободу только в 1956 году.
  • Один из модулей создававшегося Максимовым сверхтяжелого корабля для полета на Марс сохранился. Ныне он служит наземным экспериментальным комплексом Института медико-биологических проблем.
  • Глеб Максимов написал учебник «Теоретические основы разработки космических аппаратов».
  • По воспоминаниям коллег Максимова, его любимой песней была песня Юрия Визбора на стихи Ярослава Смелякова «Если я заболею».

 

Материалы о Глебе Максимове

Статья о Глебе Максимове в русской Википедии

Искандер Кузеев «Марсианские хроники Глеба Максимова»

О марсианском проекте Глеба Максимова

Статья о Глебе Максимове в газете «Калининградская правда»

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