У прокатчика «Матильды» возникли проблемы с рекламой на ТВ

Компания «Каропрокат», которая оплатила рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда» на нескольких российских телеканалах, получила свои деньги назад, утверждает ВВС со ссылкой на слова режиссера.

«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», — цитирует режиссера ВВС.

Информацию подтвердил и еще некий анонимный источник, «знакомый с переговорами о прокате фильма». При «Каропрокат» и «Каропремьер» не дали журналистам «комментариев по существу».

Сегодня утром новость прокомментировал в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов: по его словам, речь идет о 15-секундном рекламном ролике, который якобы передавался для трансляции на «Первом канале», ВГТРК и НТВ — но они отказались и вернули ранее полученные деньги.

Сам Учитель сначала не уточнил, о каких именно телеканалах идет речь, но в ответ на дополнительный вопрос перечислил «Первый канал», «Россию 1» и НТВ. Источник ВВС утверждает, что основной объем рекламы должен был показываться на «Первом» и «Пятнице».

Первое опровержение уже поступило — от пресс-службы ВГТРК («Россия-1»): там заявили, что «никаких официальных обращений о размещении рекламного ролика "Матильды" не поступало» ни к ним самим, ни к их селлеру, работающему с размещением рекламы, передает «Интерфакс».