Госдума рассмотрит законопроект о регулировании продажи лекарств в интернете

Одобренный 5 октября правительством РФ проект закона о продаже безрецептурных препаратов через интернет был внесен в Госдуму на рассмотрение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Документ предлагает предоставить право на розничную торговлю безрецептурными медикаментами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Также будет введен запрет на этот вид реализации для лекарств, которые продаются по рецептам.

Закон уточнит понятия «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» для введения нового вида услуг. В Единый реестр содержащих запрещенную информацию сайтов будут внесены сведения о ресурсах, которые торгуют рецептурными препаратами.

Помимо этого, досудебное закрытие сайтов, реализующих дистанционно рецептурные препараты, предлагается заменить на ограничение к ним доступа. В распоряжении отмечается, что закон предусматривает включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в перечень медткаменов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.