Прокатчик «Матильды» предсказал ей успех «Аватара»

Президент компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев утверждает, что на прокате фильма «Матильда» в российских кинотеатрах удастся собрать более 1 млрд рублей. Этот прогноз он сделал на том основании, что еще в период предпродаж сборы скандальной картины превысили 1 млн рублей, передает RNS.

«Мы, естественно, рассчитываем, что та заветная планка, гроссмейстерская планка в миллиард рублей, будет преодолена. В сумме мы не сомневаемся — вопрос, за какой период времени», — цитирует агентство главу компании-прокатчика.

По его словам, прогнозы по кассовым сборам основаны еще и на итогах социологического опроса ВЦИОМ, в рамках которого около 50% респондентов признались в намерении посмотреть «Матильду» на большом экране. «Это уже 70 миллионов человек. Давайте поделим пополам и потом еще раз пополам», — подсчитал Рязанцев, предсказав картине успех на уровне голливудского блокбастера «Аватар» (он в 2009 году собрал в РФ около 120 млн долларов).

Напомним, сегодня стало известно, что сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили о возвращении «Матильды» в свой репертуар (ранее их руководство решило не пускать фильм в прокат из соображений безопасности). Премьера картины в кинотеатрах состоится 26 октября — одновременно по всей России. Генеральный директор объединенной киносети Роман Линин выразил благодарность правоохранительным органам, которые, по его словам, приняли эффективные меры для нейтрализации угроз: в частности, в кинотеатры перестали поступать письма от противников показа «Матильды», где содержались намеки на поджоги.