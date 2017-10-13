Судоходство в Керченском проливе открыто досрочно

Официальное открытие судоходства в Керченском проливе должно было открыться 14 октября в 6:00. Как сообщает «Интерфакс», движение по Керчь-Еникальскому каналу было восстановлено в 12:00 13 октября.

29 августа железнодорожная арка Крымского моста была поставлена на фарватерные опоры в Керченском проливе. Арку весом шесть тысяч тонн за 12 часов подняли с помощью грузоподъемного оборудования на высоту 35 метров над уровнем моря. Операция заняла 12 часов.

Уже 30 августа под аркой из Азовского моря в Черное прошло первое судно - сухогруз «Святитель Алексей».