Х5 продаст магазины «Перекресток-Экспресс» в Москве

X5 Retail Group решила продать торговую сеть «Перекресток-Экспресс» в Москве, состоящую из магазинов малой площади. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сделка будет подготовлена «Ренессанс Капиталом». Руководство компании решило сосредоточиться на трех основных форматах - «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель».

Агентство отмечает, что доля сети «Перекресток-Экспресс» в выручке X5 Retail Group составляет менее одного процента. Это единственный формат компании, показавший падение выручки и снижение среднего чека.

Исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман сообщил, что магазины с площадью торгового зала до 200 кв метров имеют в России определенный потенциал, но это достаточно узкий сегмент. Но его почти полностью, 90%, занимают магазины «у дома», гипермаркеты и супермаркеты. Поэтому X5 Retail Group сфокусирует внимание на других имеющихся форматах.