Песков отверг предложение Земана о компенсации Украине за Крым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Крым вошел в состав России легитимно, поэтому ни о каком «выкупе» за полуостров речи быть не может. Как сообщает РБК, так он прокомментировал предложение чешского президента Милоша Земана обменять Крым на деньги или газ.

«В связи с этим сама формулировка о том, что такие действия могут регулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, совсем неправильны», — подчеркнул представитель Кремля. Песков также выразил надежду, когда-нибудь европейское сообщество и Украина научатся уважать волеизъявление жителей полуострова.

10 октября Милош Земан предложил разрешить российско-украинский конфликт из-за Крыма выплатой компенсации за потерянную территорию.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обвинила Земана в «ужасающем цинизме».

11 октября Президент Украины Петр Порошенко на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что Украина никогда не покинет своих граждан «ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах». Он отказался всерьез воспринимать предложение Милоша Земана.