CNN рассказал о попытках РФ влиять на США с помощью покемонов

CNN выпустил сюжет, посвященный попыткам России посеять разлад между американцами с помощью соцсетей, YouTube, а также игры дополненной реальности Pokemon Go.

Так, в период проведения кампании чернокожего населения Black Lives Matter под лозунгом «Не стреляйте в нас» организаторы протестов использовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr, чтобы вывести людей на улицы.

Журналистом удалось найти на YouTube канал Do Not Shoot, на котором обыватели фиксировали случаи полицейского произвола. Его данные ведут на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в штате Иллинойс на человека по имени Клерк Йорк.

Репортеры не смогли найти самого Йорка. Однако они установили, что сайт ссылается на учетную запись Tumblr, с которой в июле 2016 года был объявлен конкурс, стимулирующий играть в Pokémon Go. К примеру, участникам предлагалось искать покемонов вблизи мест, где ранее фиксировались случаи превышения полицией своих полномочий.

По данным CNN, все эти аккаунты связаны с неким российским Internet Research Agency («Агентство интернет-исследований»), которое сотрудничает с Кремлем.