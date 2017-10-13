«Куратор интернета» из ФСБ получил три года условно

Московский окружной военный суд приговорил заместителя начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрия Правикова к трем годам условно. Как сообщает Republic со ссылкой на пресс-секретаря Ирину Жирнову, приговор был оглашен 19 сентября, но итоги слушаний до сих пор не оглашались.

Дмитрий Правиков не признал свою вину по обвинениям в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Он собирается обжаловать приговор в Верховном суде.

Центр информационной безопасности борется с киберпреступностью, он получил в России неофициальное название «куратора интернета». В 2016 году по обвинению в госизмене были арестованы замглавы ЦИБа Сергей Михайлов и оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев. Фигурантом дела также стал руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков. До суда их дело еще не дошло.

Источники называют разные причины дела против Правикова. Один утверждает, что офицер опрометчиво подписал некий акт, другой — что он хотел уйти в центр защиты информации и специальной связи ФСБ, и по этому поводу вступил в конфликт с руководством.

Источники Republic в ФСБ утверждают, что посадки сотрудников ЦИБа являются следствием тренда по обновлению спецслужб.