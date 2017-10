Слово «вакцина» предложили заменить на «эквузина»

В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер впервые намеренно заразил восьмилетнего мальчика коровьей оспой, неопасной для людей. Спустя полтора месяца он привил этому мальчику уже натуральную оспу, но тот не заболел. Повторные проверки Дженнер провел через несколько месяцев и через пять лет. Результат был все тем же: перенесенная коровья оспа защищала от заболевания натуральной оспой. В итоге, преодолев некоторое сопротивление общества, метод Дженнера стал широко распространен, а препараты, вводившиеся пациентам для защиты от болезней, стали называть вакцинами, от латинского слова vacca «корова».

Однако недавно несколько ученых опубликовали сообщение в The New England Journal of Medicine, из которого следует, что за защиту от оспы человечество должно благодарить не только коров, но и лошадей. Авторы отметили, что уже с 1930-х годов известно, что вирус, используемый в противооспенной вакцине, отличается от вируса коровьей оспы. Поэтому его стали называть лабораторным вирусом с неизвестным хозяином. В 1965 году Всемирная организация здравоохранения стандартизировала четыре штамма этого вируса, которые использовались в ходе кампании по ликвидации человеческой оспы, завершившейся в 1977 году.

Авторы публикации проанализировали самые старые сохранившиеся на данный момент образцы противооспенной вакцины. Она была произведена в конце 1902 года филадельфийской фирмой H.K. Mulford. Выделенная из вакцины ДНК оказалась близка как более поздним образцам, используемым для вакцинации, так и вирусу оспы, только не коровьей, а лошадиной. Поскольку и в записках самого Эдварда Дженнера упоминается, что в своих экспериментах он использовал материал как от коров, так и от лошадей, авторы считают полученный результат сильным аргументом в пользу того, что именно вирус лошадиной оспы был предком линии вируса, используемой в вакцине. В связи с этим редакция сайта журнала Science задается вопросом, не следует ли переименовать вакцину в эквузину, от латинского слова equus «лошадь».