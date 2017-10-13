Путин в Воронеже провел совещание по сельскому хозяйству

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по сельскому хозяйству, состоявшееся в Воронеже. Как сообщает «Газета.Ru», на нем присутствовали члены правительства и руководители надзорных ведомств.

13 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин обсудит вопросы «потребительских кооперативов, взаимодействие с потребительскими кооперативами, в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства, подведение итогов уборочных работ».

На совещании министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что контрафактная продукция все еще продолжает поступать в страну из-за рубежа. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин ответил, что бороться с ввозом санкционированной продукции из европейских стран следует с помощью электронной сертификации.

«По поводу серого и черного импорта, самый эффективный способ — это расширение использования электронных сертификатов. Сегодня их, к сожалению, оформляется очень мало», — сказал президент.