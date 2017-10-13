«Райффайзенбанк» эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе

Очередной акт «телефонного терроризма» стал причиной массовой эвакуации в отделениях «Райффайзенбанка» на территории России: звонивший сообщил, что в одном из них заложена бомба, но не уточнил, в каком именно.

«Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр. К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы расcчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки. Надеемся на ваше понимание и будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении пресс-службы банка, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook.

Напомним, на протяжении последнего месяца — с начала «эпидемии» анонимных телефонных сообщений о бомбах — в 170 российских городах были эвакуированы в общей сложности свыше 1 млн человек. С 11 сентября и до сих пор ни одна угроза не подтвердилась.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников утверждает, что все звонки координируются группой из четырех российских граждан, в настоящее время находящихся за границей. Найти их сложно из-за того, что злоумышленники используют технологию IP-телефонии. По словам директора спецслужбы, нанесенный их действиями ущерб приближается к 300 млн рублей.