Google и «Яндекс» удалили Rutracker из поиска

Поисковые сервисы Google и «Яндекс» отказались от выдачи заблокированного сайта с торрент-файлами Rutracker.Org. Об этом сообщается в твиттере трекера.

Ну что друзья, теперь в гугле и яндексе, наших ссылок нет в РФ

Так что добавляем в закладки: https://t.co/ZIAiJcdDcr https://t.co/hhS8x7MKjv pic.twitter.com/GDBX92yTpB — Rutracker Org (@_rutracker_org) 12 октября 2017 г.

Отметим, что накануне СМИ сообщали о требовании Роскомнадзора к поисковым системам удалить из выдачи навечно заблокированные сайты. В самом ведомстве опровергли информацию о начале «массированной атаки» на RuTracker.