13 октября 2017, 14:34
Google и «Яндекс» удалили Rutracker из поиска
Поисковые сервисы Google и «Яндекс» отказались от выдачи заблокированного сайта с торрент-файлами Rutracker.Org. Об этом сообщается в твиттере трекера.
Ну что друзья, теперь в гугле и яндексе, наших ссылок нет в РФ— Rutracker Org (@_rutracker_org) 12 октября 2017 г.
Так что добавляем в закладки: https://t.co/ZIAiJcdDcr https://t.co/hhS8x7MKjv pic.twitter.com/GDBX92yTpB
Отметим, что накануне СМИ сообщали о требовании Роскомнадзора к поисковым системам удалить из выдачи навечно заблокированные сайты. В самом ведомстве опровергли информацию о начале «массированной атаки» на RuTracker.
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