Глава Samsung Electronics решил покинуть компанию ради ее блага

Квон О Хюн, возглавляющий южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics и одновременно являющийся вице-председателем совета директоров этой компании, публично объявил о своем намерении покинуть пост, передает РИА Новости.

Срок действия его полномочий истекает в марте, и после этого Квон О Хюн решил больше не претендовать на роль руководителя компании. «Я долго и упорно думал о том, чтобы однажды покинуть свой пост. Это было непростое решение, но я чувствую, что больше не могу его откладывать. В то время, как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я верю, что теперь пришла пора для компании начать сначала», — обратился топ-менеджер в открытом письме к своим сотрудникам.

Samsung Electronics, штаб-квартира которой находится в Сеуле, производит полупроводники, телекоммуникационное оборудование, чипы памяти, жидкокристаллические дисплеи, смартфоны и компьютерные мониторы. Квон О Хюн работает там с 1985 года, он начинал с должности исследователя полупроводниковых материалов, а возглавил компанию пять лет назад.

Его нынешнее заявление о скором уходе связано с кризисом, в котором Samsung оказалась из-за коррупционного скандала. Напомним, в конце лета руководителя компании Ли Чжэ Ёна осудили на пять лет лишения свободы (вместо 12 лет тюрьмы, о которых просила прокуратура) за взяточничество, укрывательство «черных» доходов, нелегальном выводе средств за границу, лжесвидетельство и растраты. Его адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор, но пока этого не произошло.

Между тем руководство Samsung, вопреки сохраняющейся ауре скандальности вокруг компании, рассчитывает в третьем квартале нынешнего года нарастить выручку примерно до 55 млрд долларов — то есть почти на треть в годовом выражении, а операционную выручку — втрое год к году.