Режиссер Быков объявил об уходе из кино из-за «предательства» поколения

Режиссер фильмов «Майор» и «Дурак» Юрий Быков объявил об уходе из кино всвязи с выпуском своего последнего сериала «Спящие». Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие"», — отметил режиссер.

Быков пояснил, что его «мягкость и дезориентированность в моменте» привели к тому, что лучшие умы страны от него «окончательно отвернулись».

Режиссер намерен закончить съемку картины «Завод», которая, скорее всего, станет его последней работой.

«Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин», — заключил Быков.