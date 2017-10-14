У берегов Кот-д'Ивуара разбился грузовой самолет

Грузовой самолет с винтовыми двигателями потерпел крушение в Кот-д'Ивуаре. Как сообщает Koaci.com, воздушное судно упало в море вскоре после вылета из аэропорта города Абиджана.

Во время вылета была гроза.

Самолет доставлял груз для французской армии.

Сколько человек находились на борту во время аварии не уточняется. Информации о пострадавших также нет.

Позднее агентство Reuters сообщило, что при крушении погибли, по меньшей мере четыре человека. Об этом рассказал очевидец трагедии.