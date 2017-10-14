14 октября 2017, 13:33
У берегов Кот-д'Ивуара разбился грузовой самолет
Грузовой самолет с винтовыми двигателями потерпел крушение в Кот-д'Ивуаре. Как сообщает Koaci.com, воздушное судно упало в море вскоре после вылета из аэропорта города Абиджана.
Во время вылета была гроза.
Самолет доставлял груз для французской армии.
Сколько человек находились на борту во время аварии не уточняется. Информации о пострадавших также нет.
Позднее агентство Reuters сообщило, что при крушении погибли, по меньшей мере четыре человека. Об этом рассказал очевидец трагедии.
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