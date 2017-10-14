14 октября 2017, 12:55
В Приморье тракторист нашел 100-килограммовую авиабомбу
В Приморском крае сегодня была уничтожена осколочно-фугасная авиабомба, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
«Для уничтожения авиабомбы использовался накладной заряд тротила, который вызвал детонацию боеприпаса. Все мероприятия прошли в штатном режиме, снаряд успешно ликвидирован», — отмечается в сообщении.
Снаряд был обнаружен 6 октября в районе станции Воздвиженка Уссурийского района.
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Амурского спасательного центра МЧС России, бомбу весом 100 кг нашел тракторист во время вспашки поля.
По словам спасателей, снаряд могли оставить военные, чей полигон раньше располагался около села Воздвиженка.
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