В Приморье тракторист нашел 100-килограммовую авиабомбу

В Приморском крае сегодня была уничтожена осколочно-фугасная авиабомба, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

«Для уничтожения авиабомбы использовался накладной заряд тротила, который вызвал детонацию боеприпаса. Все мероприятия прошли в штатном режиме, снаряд успешно ликвидирован», — отмечается в сообщении.

Снаряд был обнаружен 6 октября в районе станции Воздвиженка Уссурийского района.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Амурского спасательного центра МЧС России, бомбу весом 100 кг нашел тракторист во время вспашки поля.

По словам спасателей, снаряд могли оставить военные, чей полигон раньше располагался около села Воздвиженка.