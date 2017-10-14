В МИДе обиделись на одностороннее сообщение о визите Бориса Джонсона в РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит Россию с официальным визитом до конца 2017 года, сообщила накануне пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Джонсон прибудет по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

Планируется обсудить «вопросы глобальной безопасности от Ирана до Северной Кореи».

«Великобритания имеет глубокие разногласия с Россией, в частности, в том, что касается Сирии и Украины, включая незаконную аннексию Крыма российским правительством. Вот почему мы не можем вернуться к обычному порядку работы, однако крайне важно продолжить диалог по вопросам, представляющим национальный интерес Великобритании», — говорится в сообщении.

В МИД России подтвердили подготовку визита, но выразили недоумение формой анонса, передает ТАСС.

«Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике. Обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия», — заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Титов также сообщил о «несколько потребительском восприятии в Лондоне сути визита в духе заявленного подхода — "сотрудничать там, где выгодно Великобритании"».

«Исходим из того, что взаимодействовать надо по направлениям, где для этого есть общая заинтересованность, а не просто следовать по улице с односторонним движением», — сказал замминистра.