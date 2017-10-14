В Крыму задержали 49 участников одиночных пикетов против притеснения татар

Полиция Крыма задержала 49 участников несогласованных пикетов, после профилактических бесед в отделениях МВД всех их отпустили. Об этом говорится в пресс-релизе МВД, поступившем в «Интерфакс».

«В органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — говорится в сообщении.

Организована проверка «для установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях».

Как сообщается в группе «Крымская солидарность» в Facebook, сегодня «более 100 человек приняли участие в одиночных пикетах по всему Крыму».

«На плакатах пикетчиков было написано: "Крымские татары не террористы", "Остановите беспредел силовиков в Крыму", "Свободу политзаключенным" и т. п.», — отмечается в сообщении.

Как пишет «Радио Свобода», на этой неделе в Крыму были арестованы шесть крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в РФ организации «Хизб-ут-Тахрир». Общее число арестованных идет на десятки.