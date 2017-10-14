Защита пресс-секретаря Роскомнадзора сравнила обвинение с романом Кафки

Обвинение, выдвинутое в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, напоминает роман Франца Кафки «Процесс», заявил адвокат чиновника Сергей Седаков.

«Мое личное мнение: по степени абсурдности оно напоминает произведение Франца Кафки "Процесс"», — сообщил Седаков «Коммерсанту».

По версии адвоката, «из текста постановления о привлечении господина Ампелонского в качестве обвиняемого можно понять лишь одно: ему в вину ставится только то, что он согласился работать в Роскомнадзоре»

«О каких-либо иных действиях моего подзащитного в обвинении не говорится ни слова», — сообщил защитник.

Ампелонский, а также начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин, глава аппарата Александр Весельчаков и гендиректор подведомственного ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева проходят по делу о мошенничестве.

Сотрудников Роскомнадзора суд отправил под домашний арест, а гендиректора ФГУП — под подписку о невыезде.