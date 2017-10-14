В МИД России заявили об отравлении сирийских детей наркотиками вместо зарина

В МИД России считают, что дети из сирийского города Хан-Шейхун, фотографии которых США представили в Совбез ООН в качестве доказательства химатаки, не подвергались воздействию зарина. Вместо этого они, по мнению российского внешнеполитического ведомства, могли быть под воздействием наркотиков, сообщает «Интерфакс».

Такие заявления сделал на брифинге в штаб-квартире ООН по химоружию с Сирии директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

По данным американской стороны, которые подтвердила ОЗХО, 4 апреля жители Хан-Шейхуна подверглись атаке зарином. США считают, что бомбы с этим веществом сбросили сирийские правительственные войска.

В ответ США разбомбили сирийский аэродром Шайрат, с которого вылетали самолеты, бомбившие Хан-Шейхун.

В Минобороны РФ заявляли, что самолеты правительства Сирии разбомбили склады с химоружием боевиков.

На брифинге Ульянов показал снимки пострадавших детей, заявив, что «именно эти фотографии постоянный представитель США (Никки Хейли) демонстрировала в Совете Безопасности ООН на весь мир».

Они же, по его словам, «стали поводом для нанесения ракетного удара по Шайрату».

Дипломат отметил: «Приглядитесь, у якобы пострадавших от зарина детей до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться до размеров точки».

По словам Ульянова, «дети, изображенные на этих фотографиях, судя по всему, подверглись воздействию психотропных веществ».

«Кто травил детей наркотиками, чтобы поднять градус эмоций вокруг химического инцидента?» — задал вопрос Ульянов.

Также российский дипломат прокомментировал одну из видеозаписей о работе спасателей на месте атаки.

Как отметил Ульянов, люди, отбирающие пробы из воронки, не имели на себе защитных средств.

Согласно гипотезе МИДа, «вначале на поверхности земли был произведен взрыв, от которого образовалась воронка, затем были произведены манипуляции якобы с отбором проб из этой воронки, когда зарина еще там не было… а уже потом, видимо, был распылен зарин».

Он отметил, что «это всего лишь версия, над которой должны поработать специалисты СМР, но он, безусловно, заслуживает внимания».