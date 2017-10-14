В недостроенном доме в Махачкале обезвредили три взрывных устройства

В недостроенном доме в Махачкале, в котором ранее находили два взрывных устройства, обнаружили еще одно. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель управления ФСБ по республике.

«Самодельную бомбу нашли по улице Петра Первого в том же доме 29, в котором ранее находили две взрывчатки. На этот раз взрывное устройство было маленьким — мощностью 50 грамм в тротиловом эквиваленте», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, третье устройство имело магнит, «чтобы можно было прикрепить ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомбу уничтожили на месте».

Предыдущие два взрывных устройства общей мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте также были уничтожены на месте.

Кому принадлежит дом со взрывчаткой, не уточняется.