В Киеве на День защитника Украины прошел марш националистов

В столице Украины сегодня проходит Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), пишут «Вести».

14 октября отмечается День защитника Украины — аналог Дня защитника Отечества, введенный в 2014 году.

Судя по снимкам с места проведения акции, в ней участвуют несколько десяткой факелоносцев.

В марше, как сообщает 112.ua, принимают участие запрещенные в России организации «Правый сектор» и «Свобода».

Порядок на марше обеспечивает конная полиция.

Как сообщает «Радио Свобода», шествие организовано в честь 75-летия со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).