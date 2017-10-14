Сирийская армия освободила самый крупный город ИГ от боевиков

Сирийская правительственная армия при поддержке союзников взяла под контроль город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, «ликвидировав большое количество террористов вместе с оружием и военной техникой», говорится в сообщении сирийского агентства SANA.

Ранее город удерживала запрещенная в Росси группировка «Исламское государство» (ИГ).

Меядин оставался самым крупным населенным пунктом под контролем ИГ.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, «штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город», передает «Интерфакс».

Сейчас, по его словам, отряды Сухела при поддержке ВКС РФ развивают наступление.