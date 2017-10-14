Мединский отказался давать комментарии по диссертации до решения президиума ВАК

Министр культуры России Владимир Мединский отказался комментировать недавнее заявление членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в котором 20 экспертов констатируют отсутствие у него «базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников».

Экспертный совет ранее рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

20 октября президиум ВАК проведет заседание по диссертации Мединского. Окончательное решение о том, лишать ли его ученой степени, примет Минобрнауки.

«До 20-го числа я эту историю комментировать не буду. А потом скажу то, что думаю по этому поводу», — заявил министр «Интерфаксу».