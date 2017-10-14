Средняя цена на машину с пробегом в России составила 740 тысяч рублей

Средняя цена подержанных машин, которую продавцы указывают в объявлениях, составила в сентябре 740 тысяч рублей, пишет «Автостат».

Агентство анализировало объявления, размещенные на сайте Drom.ru. Сообщения с других популярных площадок (например, Avito.ru или Auto.ru) в статистику не попали. Также в статистике учитывались только машины, выпущенные не раньше 2007 года.

Средний пробег таких машин достиг в сентябре 98 тысяч километров.